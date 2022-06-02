Batman Çayı’nda serinlemek isteyen gencin cansız bedenine ulaşıldı

Batman Çayı’na serinlemek için giren gencin cansız bedenine 6 saat sonra ulaşıldı.

Arkadaşlarıyla pikniğe giden Bilal Keskin serinlemek için Batman Çayı’na girdi. Bir süre suda yüzen Keskin, gözden kayboldu. Keskin’in arkadaşları durumu 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucu Keskin’in cansız bedenine ulaşıldı.