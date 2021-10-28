Batman Belediyesine ait çöp kamyonu kaza yaptı: 2 yaralı

Batman Hasankeyf yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Batman Belediyesine ait çöp kamyonu devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Batman - Hasankeyf yolu üzerinde meydana geldi, Batman Belediyesine ait 07 ALF 025 plakalı çöp toplama kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kaza da 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.