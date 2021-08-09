Batman Belediyesi, kendi kazdığı çukura düştü

Batman’da yol çalışması nedeniyle açılan çukura belediyeye ait çöp kamyonu düştü.

Batman Belediyesi’ne ait çöp toplama aracı Çarşı Mahallesinde çöken yola saplanıp kaldı. Altyapı çalışması için kazılan yolda oluşan çukura düşen Batman Belediyesi’nin çöp aracı kurtarılmayı bekledi. Araç sürücülerinin korkulu rüyası haline gelen çukura belediyenin kendi aracının düşmesi vatandaşları hayrete düşürdü. Belediyenin ilgisizliğinden yakınan vatandaşlar, "Belediye, en sonunda kendi kazdığı çukura düştü. Bu kadar iş bilmezlik olamaz. Kentin göbeğinde yol çöküyor. Her yer çukur içinde. Vatandaşların nasıl bir mağduriyet yaşadığını sanırım belediye yetkilileri şimdi daha iyi anlamıştır. Yapılan yol çalışmalarında hiçbir uyarı levha bulunmamaktadır" dedi.

Kaza sonrası araçta hasar meydana geldi.