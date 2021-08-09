banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Lionel Messi, Barcelona’ya gözyaşlarıyla veda etti
Lionel Messi, Barcelona’ya gözyaşlarıyla veda etti
“Bir milyon öğrenci tercih yapamaz durumda”
“Bir milyon öğrenci tercih yapamaz durumda”
En çok eleman arayan sektörler hangileri?
En çok eleman arayan sektörler hangileri?
Afgan gazeteci Türk kadınlarından özür diledi
Afgan gazeteci Türk kadınlarından özür diledi

Batman Belediyesi, kendi kazdığı çukura düştü

Batman’da yol çalışması nedeniyle açılan çukura belediyeye ait çöp kamyonu düştü.

Asayiş 09.08.2021, 11:42
Batman Belediyesi, kendi kazdığı çukura düştü

Batman’da yol çalışması nedeniyle açılan çukura belediyeye ait çöp kamyonu düştü.

Batman Belediyesi’ne ait çöp toplama aracı Çarşı Mahallesinde çöken yola saplanıp kaldı. Altyapı çalışması için kazılan yolda oluşan çukura düşen Batman Belediyesi’nin çöp aracı kurtarılmayı bekledi. Araç sürücülerinin korkulu rüyası haline gelen çukura belediyenin kendi aracının düşmesi vatandaşları hayrete düşürdü. Belediyenin ilgisizliğinden yakınan vatandaşlar, "Belediye, en sonunda kendi kazdığı çukura düştü. Bu kadar iş bilmezlik olamaz. Kentin göbeğinde yol çöküyor. Her yer çukur içinde. Vatandaşların nasıl bir mağduriyet yaşadığını sanırım belediye yetkilileri şimdi daha iyi anlamıştır. Yapılan yol çalışmalarında hiçbir uyarı levha bulunmamaktadır" dedi.

Kaza sonrası araçta hasar meydana geldi.
Yorumlar (0)
28°
az bulutlu