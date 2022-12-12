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Batı Şeria’da inşaat iskelesi çöktü: 2 ölü
Filistin’in Batı Şeria bölgesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 Filistinli işçi hayatını kaybetti.
Asayiş 12.12.2022, 23:18
Filistin’in Batı Şeria bölgesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 Filistinli işçi hayatını kaybetti.
Filistin’in Batı Şeria bölgesinde yer alan Givat Ze’ev’de inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 Filistinli işçi hayatını kaybetti. İnşaat iskelesinin neden çöktüğü henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İskelenin çökme anı ise bölgedeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.