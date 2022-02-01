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Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau’nun başkenti Bissau’da kabine toplantısının yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında silah sesleri duyulduğu bildirildi.
Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau’nun başkenti Bissau’da kabine toplantısının yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında silah sesleri duyulduğu bildirildi.
Asayiş 01.02.2022, 18:35
Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau’nun başkenti Bissau’da kabine toplantısının yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında silah sesleri duyulduğu bildirildi.