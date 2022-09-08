’Bataklık’ soruşturmasında 8’i tutuklu 73 sanık hakkında ’çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak’, ’uyuşturucu ticareti’ suçlarından açılan davada, aralarında örgüt yöneticileri Nejat Daş ve Çetin Gören’in de bulunduğu tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi.