banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
McDonald’s Türkiye, 'bisikletli kurye' dönemine geçti!
McDonald’s Türkiye, 'bisikletli kurye' dönemine geçti!
Evde Bakım Yardımı ödemeleri başladı
Evde Bakım Yardımı ödemeleri başladı
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Bill Gates’in kızı imam nikahıyla evlendi
Bill Gates’in kızı imam nikahıyla evlendi

Bataklık Operasyonu’nun ilk duruşması başladı

Bataklık Operasyonu olarak bilinen 73 sanıklı davanın ilk duruşması başladı.

Asayiş 18.10.2021, 11:30
Bataklık Operasyonu’nun ilk duruşması başladı

Bataklık Operasyonu olarak bilinen 73 sanıklı davanın ilk duruşması başladı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada sanıkların kimlik tespitinin ardından iddianamenin okunmasıyla 26’sı tutuklu 73 sanık hakim karşısına çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 5 Haziran tarihinde mahkeme tarafından kabul edilmişti. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç gelirine yönelik operasyon olarak nitelendirilen ‘Bataklık Operasyonu’ndaki sanıklar, ‘uyuşturucu ticareti’ ve ‘suçtan kaynaklı mal varlığı aklama’ suçlarından yargılanıyor.

Örgüt elebaşı olarak gösterilen Nejat Daş ve Çetin Gören’in yanı sıra sanıklardan 5’i örgüt yöneticiliği, 53’ü örgüt üyeliği ve 13’ü de örgüte yardım etmekle suçlanıyor. Hazırlanan iddianamede Daş ve Gören hakkında 450’şer yıldan bin 470 yıla kadar ‘zincirleme olarak suçtan kaynaklanana mal varlığını aklamak’ suçundan hapis cezası isteniyor. Aynı suçlardan cezalandırılması istenen örgüt yöneticilerinin arasında ise ‘Cemal Deniz Şahan, Perry James Young, Handan Kaymaz, Halil Arslantaş ve Uğur Bülent Göçer’ yer aldı. Sanıklar arasında yer alan eski emniyet müdürü Necmettin Yüksek hakkında ise ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı aklamak’ ve ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’ suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Fenerbahçe 9 19
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 8 8
16. Bursaspor 8 8
17. İstanbulspor 7 7
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Athletic Bilbao 8 13
9. Valencia 9 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 8 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2