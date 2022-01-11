‘Bataklık’ davasında elebaşı oldukları iddia edilen sanıklar dinlendi

Kamuoyunda ‘Bataklık’ olarak bilinen uyuşturucu ve suç gelirine yönelik yürütülen operasyonun davasında örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Nejat Daş ve Çetin Gören dinlendi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya devam edildi. 26’sı tutuklu olmak üzere 73 sanıktan bazısı tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Nejat Daş ve Çetin Gören duruşma salonunda hazır bulundu.

Davada örgüt elebaşı olarak gösterilen sanıklardan Nejat Daş ve Çetin Gören’in yanı sıra 53 sanık örgüt üyeliği ve 13 sanık da örgüte yardım etmekle suçlanıyor. Daha önce hazırlanan iddianamede Daş ve Gören hakkında 450’şer yıldan bin 470 yıla kadar ‘zincirleme olarak suçtan kaynaklanana mal varlığını aklamak’ suçundan hapis cezası, eski emniyet müdürü Necmettin Yüksek hakkında ise ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı aklamak’ ve ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’ suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

“İmkanım olsa adımı değiştiririm”

Örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Nejat Daş, işlemiş olduğu bir suçun söz konusu olmadığını söyleyerek, “Yurt dışında 18 yıl hapis yattım. Sonradan normal bir hayatım oldu. Bana ait olan şirket aile şirketidir, ben ailemi tehlikeye atacak biri değilim. Buradaki bazı sanıklar da beni sigortalı çalışanım olur. Diyecek bir şey bulamıyorum. İsmimim Nejat Daş olduğu için nefret ediyorum artık imkanım olsa adımı değiştirirdim” dedi.

“Türkiye’ye suç işlemek için gelmedim”

Davada bir diğer örgüt elebaşı olduğu iddia edilen Çetin Gören ise psikolojik sorunları olduğunu belirterek, “Genç yaşta ailemi bir trafik kazasında kaybettim. Hollanda’da psikolojik tedavi gördüm ve ilaç kullanıyorum. Geçmişte de şimdi de ülkücü bir hayatım oldu. Yurt dışındayken oradaki PKK’lıların karşısında durdum. Ben Türkiye’ye suç işlemek için gelmedim” diye konuştu.

Dava dosyasındaki eksiklerin giderilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 7 Nisan tarihine erteledi.