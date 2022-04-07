Bataklık davasında 16 kişiye adli kontrol şartıyla tahliye kararı

Kamuoyunda ‘Bataklık’ olarak bilinen uyuşturucu ve suç gelirine yönelik yürütülen operasyonun davasında 16 sanık hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya devam edildi. 26’sı tutuklu olmak üzere 73 sanıktan bazısı tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Nejat Daş ve Çetin Gören duruşma salonunda hazır bulundu. Davada örgüt elebaşı olarak gösterilen sanıklardan Nejat Daş ve Çetin Gören’in yanı sıra 53 sanık örgüt üyeliği ve 13 sanık da örgüte yardım etmekle suçlanıyordu. Daha önce hazırlanan iddianamede Daş ve Gören hakkında 450’şer yıldan bin 470 yıla kadar ‘zincirleme olarak suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamak’ suçundan hapis cezası, eski emniyet müdürü Necmettin Yüksek hakkında ise ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı aklamak’ ve ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’ suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

16 sanığa tahliye

Duruşmada daha önce savunmaları alınmayan tutuksuz sanıklar Hüseyin Kalmuk, Merve Menga ve Musa Nadir Kale tutuklu bulundukları cezaevinden savunmalarını yaptı. Suçsuz olduklarını söyleyen sanıklar örgütle bir bağlantılarının olmadığını ve tahliyelerini beyan etti. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, aralarında örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen Uğur Bülent Göçer’in de bulunduğu 16 sanığı adli kontrol şartıyla tahliye etti.