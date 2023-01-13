"Bataklık" davasına devam edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik yürüttüğü "Bataklık" soruşturması çerçevesinde, aralarında örgüt yöneticisi oldukları iddia edilen şüphelilerin de bulunduğu 73 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Başkent’te 2020’de başlatılan operasyonla, 9 ülkede faaliyet gösterdiği belirtilen 113 kişi gözaltına alındı. Örgüt liderlerinin de aralarında bulunduğu 24 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturma sonunda Nejat D. ve Çetin G. hakkında 60’ar kez "zincirleme olarak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 450’şer yıldan bin 470’er yıla kadar, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan" ise 5’er yıldan 12’şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen sanıklar Cemal Deniz Ş., Perry James Y., Handan K., Halil A. ve Uğur Bülent G.’nin de aynı suçlardan, diğer sanıkların da "örgüte üye olma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından 8 yıldan 20 yıla kadar değişen yıllarda hapisle cezalandırılması talep edildi. Ankara 33’ncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın önceki celselerinde tutuklu sanıkların tamamı savunmalarının ardından adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildi.

Bugün görülen duruşmaya sanıklardan bazıları ile sanık avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dosyaya giren evrakları okuduktan sonra sanık avukatlarına söz verdi. Nejat D., Çetin G. ve örgüt yöneticisi olmakla suçlanan diğer sanıkların avukatları, suçtan elde edildiği gerekçesiyle müvekkillerinin mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını talep etti. Taleplerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, örgüt lideri ve yöneticisi olmakla suçlanan sanıkların yurt dışı adli kontrol hükümleri ile mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.