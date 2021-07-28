banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
CHP, Tanju Özkan’a sahip çıkmadı!
CHP, Tanju Özkan’a sahip çıkmadı!
Arzu Sabancı: Ülkemde mülteci istemiyorum
Arzu Sabancı: Ülkemde mülteci istemiyorum
İzmir açıklarında deprem!
İzmir açıklarında deprem!
Filenin Sultanları ilk maçı kaybetti: Türkiye 1 - İtalya 3
Filenin Sultanları ilk maçı kaybetti: Türkiye 1 - İtalya 3

Bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerinin zorlu çalışmasıyla kurtarıldı.

Asayiş 28.07.2021, 09:08
Bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
banner502

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerinin zorlu çalışmasıyla kurtarıldı.

Dün öğle saatlerinde Nehil Sazlığı bölgesinde otlayan İsa Artık’a ait inek bataklığa saplanarak mahsur kaldı. Olayı duyan Artık, hemen ineğini kurtarmak için bataklığa saplandığı yere gitti. Kurtarmakta yetersiz kalan İsa Artık ve çevredeki vatandaşlar, durumu hemen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekiplerin zorlu çalışmaları sonucu inek saplandığı yerden çıkarıldı. İneğin sahibi İsa Artık, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, ineğinin durumunun iyi olduğunu söyledi.
Yorumlar (0)
28°
açık
banner501