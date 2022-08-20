Son Dakika
Gaziantep Valisi Gül: "İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var. 3 itfaiye görevlisi, 2 sağlık görevlisi, 2 gazeteci arkadaşımız vefat etti"
Bataklığa gömülen inek için seferber oldular
Ardahan Merkeze Bağlı Akyaka köyünde düştüğü bataklığa saplanan inek, Arama Kurtarma (JAK) ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekiplerince birleştirilen halatlarla Kepçe yardımıyla çekilerek kurtarıldı.
Asayiş 20.08.2022, 11:26
Ardahan Merkeze Bağlı Akyaka köyünde düştüğü bataklığa saplanan inek, Arama Kurtarma (JAK) ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekiplerince birleştirilen halatlarla Kepçe yardımıyla çekilerek kurtarıldı.
Olay, Merkeze bağlı Akyaka köyünde dün meydana geldi. Nurettin Özgür’e ait inek, otladığı sırada Kura nehri yanındaki bataklık alanına girdi. İnek, kısa sürede bataklığa gömüldü. Köylülerin ihbarıyla bölgeye Arama Kurtarma (JAK) ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler, bataklıkta mahsur kalan ineğin çevresini elleriyle kazdı. Halatlar birleştirilerek ineğe bağladı.
Bir ucu da kepçeye bağlanan halatlarla inek kurtarıldı.