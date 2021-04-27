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Başsavcılıktan FETÖ operasyonu! 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden toplam 12 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında, gözaltı kararı verildi.
Asayiş 27.04.2021, 09:31
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