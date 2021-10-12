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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: “Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için ekim ayında 170 milyon TL yardım yapacağız.”
Başsavcılıktan FETÖ operasyonu! 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüt hiyerarşisi içerisinde ev abiliği, bölge talebe mesulü, askeri mahrem yapıda talebe sorumlusu gibi çeşitli konumlarda görev alan, haklarında beyan, SGK kaydı, Bank Asya kaydı, kod isim kullanma, bylock yazışma programını kullanma şeklinde deliller bulunan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Asayiş 12.10.2021, 08:56