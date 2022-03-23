Başsavcılıktan Adnan Oktar davasında 68 sanığın tahliye edilmesine itiraz

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, Adnan Oktar Organize Silahlı Suç Örgütüne yönelik davada 68 sanığın tahliye edilmesi kararına itiraz etti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar Organize Silahlı Suç Örgütüne yönelik 215 sanığın yargılandığı davada yerel mahkemenin verdiği kararı usulden bozmuştu. Daire, Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederken, 68 sanığın ise tahliyesine karar vermişti. 68 sanığın tahliye edilmesi kararına İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Ne Olmuştu?

Adnan Oktar Organize Silahlı Suç Örgütüne yönelik 84’ü tutuklu 215 sanığın yargılandığı dava 11 Ocak 2021 tarihinde karara bağlanmıştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, örgüt elebaşı Adnan Oktar ve örgütün yöneticisi konumunda olan 16 sanığı "örgüt yöneticiliği", "çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "eziyet" gibi birçok suçtan 9’ar bin yıl hapis cezasına çaptırmıştı. Diğer sanıklar da değişen oranlarda hapis cezasına mahkum edilmişti.

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, eksik kovuşturma ile hatalı değerlendirme sonucu hüküm kurulması sebebiyle yerel mahkemenin kararını usulden bozmuştu. Bozma kararı ile birlikte, 68 tutuklu sanığın tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulunduran daire, Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu örgüt yöneticisi konumundaki 16 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar vermişti.