Başsavcılık: “’35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandı’ iddiası gerçeği yansıtmıyor”
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından basın açıklaması yapılarak, Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçı sırasında ’hükümet istifa’ sloganı atılmasına ilişkin 35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından basın açıklaması yapılarak, Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçı sırasında ’hükümet istifa’ sloganı atılmasına ilişkin 35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.
Kadıköy Ülker Stadyumu’nda 25 Şubat tarihinde oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçı sırasında ‘hükümet istifa’ sloganı atılmasının ardından 35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandığı yönündeki haberlere ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından basın açıklaması yapıldı.
“23 taraftar hakkında seyirden yasaklılık tedbiri uygulandı”
Ülker Stadyumu’nda oynanan futbol müsabakası esnasında gerçekleşen eylemlerden dolayı başlatılan soruşturma çerçevesinde sadece 23 taraftar hakkında işlem yapılıp seyirden yasaklılık tedbiri uygulandığı belirtildi. Açıklamada, “Bazı basın/yayın organlarında yer bulan ‘35.000 taraftar hakkında tedbir uygulandığı’ yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.