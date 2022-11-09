Başsavcı vekili oğlunu cinayete azmettiren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis talebi

Bakırköy’deki bir AVM’nin otoparkında Murat Bayırköylü’nün eski kız arkadaşı Yağmur Sönmez’i vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etmesi olayına ilişkin davada mütalaa açıklandı. Murat Bayırköylü’yü azmettirdiği iddia edilen sanık Halil İbrahim Yavuz hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ‘intihara yönlendirme’ suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Eski Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhittin Bayırköylü’nün oğlu Murat Bayırköylü bir AVM’nin otoparkında 18 Mart 2022 tarihinde duygusal hisler beslediği Yağmur Sönmez’i vurarak öldürmüştü. Murat Bayırköylü, olay yerinde aynı silahla da intihar etmişti. İki kişinin öldüğü olayın ardından araç içerisinde intihar mektup bulunmuştu. İntihar mektubunda iki tarafında arkadaşı olan Halil İbrahim Yavuz’la olan konuşmaları çıkmıştı. Yavuz’un Murat’ı intihara ve Yağmur’u vurmaya azmettirmesinden dolayı yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya müşteki İsmihan Boza, tutuklu sanık Halil İbrahim Yavuz, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

“Murat’ın intihar mesajları attığını söyledik”

Duruşmada tanık olarak dinlenen Şevder Dik beyanında, ”Annesine Murat’ın intihar mesajları attığını söyledik. Psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu söyledik. Annesi farklı bir tepki vermedi, babasına söyleyeceğini söyledi. Sonra sabah bizi Murat aradı ve ‘sizi zor duruma soktuğum için özür dilerim’ dedi.

“Söyleselerdi gerekli önlemleri alırdık”

Tanığın beyanlarına karşılık söyleyecekleri sorulan maktulün annesi İsmihan Boza, “Bana oğlumun intihar düşüncesiyle ilgili bir şey söylemediler. Söyleselerdi gerekli önlemleri alırdık. Burada iki eylem var. Birincisi sanık Murat’ı teşvik ediyor mu, ikincisi Yağmur’u öldürmesi için azmettirme var mı yok mu? Niye gazlıyorsun benim çocuğumu? Sonra niye 3’üncü sayfa romanları gibi ‘benim olmuyorsa onun da olmasın’ deyip bunları yapıyorsun, niye bize söylemiyorlar” dedi.

Tutuklu sanık Halil İbrahim Yavuz savunmasında, “İlk ifademi tekrar ederim. Tanık beyanlarına katılıyorum. Annesini uyardım. Bazı insanlar bizi günah keçisi ilan etmeye çalışıyorlar. Biz kimsenin günah keçisi değiliz. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Savcısının esas hakkında verdiği mütalaada, sanığın Murat’ın intihar kararını kuvvetlendirmesi sonucunda ölüm olayının meydana geldiği, Murat’ı intihar etmeden önce Yağmur Sönmez’i öldürmesi için azmettirdiği ifade edilerek sanığın olayı tasarlayarak işlediği kanaatine varıldığı belirtildi.

Cumhuriyet savcısı mütalaada sanık Halil İbrahim Yavuz hakkında ‘intihara yönlendirme’ suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar, ‘tasarlayarak öldürmeye azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep etti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, AVM’nin otoparkında 18 Mart 2022 tarihinde Murat Bayırköylü duygusal hisler beslediği Yağmur Sönmez’i vurarak öldürdüğüne, araç içerinde kendi kafasına da sıkarak intihar ettiğine yer verildi.

İddianamede yer alan intihar mektubuna, “Yağmur Sönmez’i öldürme fikri aklımda yoktu. 1 ay önce 2 kere yüksek bir yerden atlama suretiyle intihar girişiminde bulundum. Ancak yükseklik korkumu yenemiyordum. Silah alıp kafama sıkma fikri aklıma geldi. Silah alacağımı Halil İbrahim Yavuz’a söyledim. İlk başta şaka yaptığımı düşündü. Ancak daha sonra yaptığımız konuşmada ciddi olduğumu anladı. Ardından bana ‘intihar edeceksen kaybedecek bir şeyimin olmadığını bana zarar veren Yağmur Sönmez’i de öldürmemi onu öldürdükten sonra kendimi öldürmemi’ söyledi” ifadelerine de yer verildi.

İddianamede, tespiti yapılan konuşmalarda, Murat’ın Halil İbrahim’e psikolojisinin iyi olmadığından ve Yağmur’u unutamadığından bahsettiğine yer verildi. Murat Bayırköylü’nün kendi kafasına sıkmaya karar verdiğinden, tüfek aldığından bahsettiğine de değinildi. Halil İbrahim Yavuz’un ise “Geçen haftada 17. kattan atlayacağım diyordun” şeklinde ifadeleri bulunduğu, Murat’ın buna cesaret edemeyeceğini ima ettiği kaydedildi. Halil İbrahim Yavuz’un konuşmaları teşvik edip kararını kuvvetlendirdiği, yazışmanın ilerleyen kısımlarında Murat’ın niyetinin ciddi olduğunu anlaması üzerine Murat’ı bu intihar eyleminden vazgeçirmeye çalışmadı. Yazışmaların içeriğinden anlaşıldığı iddianamede yer aldı. Halil İbrahim’in Murat’ın silah alması ile ilgili öncesinde bilgi sahibi olduğundan dolayı intihara yönlendirme suçunu işlediğine de değinildi. İddianamede, Halil İbrahim Yavuz’un Murat’ın Yağmur’u öldürme gibi bir iradesi yok iken Murat’a hedef gösterecek şekilde Yağmur’u öldürmesi için azmettirdiği belirtildi.

Cumhuriyet Savcısı sanık Halil İbrahim Yavuz için ‘Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ‘intihara yönlendirme’ suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.