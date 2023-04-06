Başsavcı Kılıç’tan çocuk ve genç tutuklulara: "Bol bol kitap okuyun"

Samsun’un Kavak ilçesinde Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan çocuk ve genç tutuklulara iftar verildi. İftarda konuşan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, çocuk ve genç tutuklulara "Bol bol kitap okuyun" tavsiyesinde bulundu.

Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Selma Tekin tarafından kurumda barındırılan çocukların ahlaki ve manevi gelişimlerini desteklemek, yeniden topluma kazandırılması süreçlerine katkı sağlamak amacıyla bir iftar programı düzenlendi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, iftarda çocuk ve genç tutuklulara hitaben yaptığı konuşmada, "Mübarek Ramazan ayı nedeniyle iftar yemeğinde sizlerle bir araya geldik. Bakanlığımız ve dolayısıyla bizler buradaki misafirliğininiz süresince yapılan eğitim çalışmalarına ve meslek edindirme faaliyetlerine en aktif bir şekilde katılarak zamanınızı en iyi şekilde değerlendirmenizi istiyoruz. Bu arada bol bol kitap okumanızı tavsiye ediyoruz. Devletimiz sizlerin buradaki misafirliğinizin ardından normal hayata en iyi şekilde entegre olmanız için her türlü tedbirleri almaktadır. Sizleri seviyor ve çok önemsiyoruz. Buradan çıktıktan sonra buralara bir daha dönmemenizi, aileleriniz ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşayarak topluma faydalı bireyler olarak yaşamınızı sürdürmenizi istiyoruz" diye konuştu.

Program Kavak Müftüsü Yakup Belen’in yaptığı dua ile son buldu. İftar programına Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Aktaş, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Cezaevi Savcısı Ümit Şafak Koçak, Kavak Savcısı Süleyman Aydın, Hakim Ayşe Fırtına, Kavak Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Selma Tekin, Kavak Açık Cezaevi Müdürü Veysel Demir, Kavak S Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hayrettin Taş, Kavak Cezaevi Karakol Komutanı Özdemir Karabağlı, Kavak Müftüsü Yakup Belen ve kurumda bulunan suça sürüklenen mağdur tutuklu çocuklar katıldı.