Başsavcı Kılıç: "İlk önceliğimiz vatandaşı dinlemek, anlamak olmalı"

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, meslektaşlarına seslenerek, "İlk önceliğimiz vatandaşı dinlemek anlamak olmalı. Benim kapım bütün vatandaşlarımıza ve özellikle avukat meslektaşlarımıza sonuna kadar açık" dedi.

Samsun’da 2022-2023 adli yıl açılışı töreni gerçekleştirildi. Samsun Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından daha sonra program Samsun Adliyesi İsa Fidan Konferans Salonu’nda devam etti. Samsun Valisi Doç.Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu ve Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran birer konuşma yaptılar.

"Hep şikayet mekanizmasında olursak bir yere varmamız mümkün olmaz"

İki çocuğunun avukat olduğunu hatırlatan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Avukat babası olarak biraz daha üsten de bakıyorum konulara. Mutlaka sorunlarımız var. Eksiklerimiz mutlaka var. Adalet belki geç tecelli ediyor. Sonunda da adaletin tecelli edeceğine dair çok genel ve inandığımız bir kanaatimiz var. Hep şikayet mekanizmasında olursak bir yere varmamız mümkün olmaz. Hep birlikte el ele vermek suretiyle inşallah bunlar telafi edilir diye düşünüyorum" diye konuştu.

"İlk önceliğimiz vatandaşı dinlemek, anlamak olmalı"

Kapılarının herkese açık olduğunu belirten Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, yeni adli yılda hakim, savcı ve personel sayısının arttığını ve kadrolarının güçlendiğini açıkladı. Kılıç, "Samsun Adliyesinde 1 başsavcı ve 4 başsavcı vekiliyle birlikte 58 savcı olmak üzere toplam 63 başsavcılık kadrosu ve 73 hakim hizmet etmekte. Adaletin tecellisi için canla başla uğraşmaktalar. Sadece çalışmak yetmez. Kapımızın halka açık olması gerekir. Ben de meslektaşlarımızdan istirham ediyorum. Gerçekten büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz, çalışıyoruz. Ancak ilk önceliğimiz vatandaşı dinlemek anlamak olmalı. Benim kapım bütün vatandaşlarımıza ve özellikle avukat meslektaşlarımıza sonuna kadar açık. Benimle görüşmek isteyen vatandaşlarımızı kendim bizzat ya kendim dinliyorum ya da başsavcı vekillerine yönlendiriyorum. Dolayısıyla bu devletin kapısı sonuna kadar açık olmalı meslektaşlarımıza ve bütün vatandaşlarımıza" ifadelerini kullandı.

"Türk yargısı olarak temel amacımız halkımıza kusursuz adalet hizmeti sunabilmek"

Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu ise, "Yeni adli yılın milletimize ve tüm insanlığa adalet, özgürlük ve barış getirmesini temenni ediyorum. Geçmiş yıllardan kaybettiğimiz fedakar meslektaşlarımız, yargı şehitlerimizi, vatanımızı korumak için can veren güvenlik güçlerimiz ile vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Türk yargısı olarak temel amacımız halkımıza kusursuz adalet hizmeti sunabilmek, adalete olan güvenlerini tem bir şekilde gerçekleştirebilmek, kamu vicdanını tatmin edebilmektir. Hukuk sistemlerinin asli unsurlarından olan yargı bağımsız olmaya hem muhtar hem de mecburidir" şeklinde konuştu.

Programa ayrıca, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Erol Tosun, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı İshak Sağır, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Bahadır, Samsun İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Emniyet Müdür Yardımcısı Tolga Bostancı, kaymakamlar, sivil toplum kuruluşu ve oda temsilcileri, daire müdürleri ve adli ve idari yargı mensupları katıldı.