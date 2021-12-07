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Basra’da bomba yüklü araç patladı: 4 ölü, 4 yaralı
Irak’ın Basra kentinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Asayiş 07.12.2021, 12:53
Irak’ın Basra kentinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Irak’ın Basra kentindeki Cumhuri Devlet Hastanesi yakınlarında park halinde bulunan bomba yüklü bir araç patladı. Basra Valiliğinden yapılan açıklamaya göre 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Yerel kaynaklara göre, çok sayıda araç da patlamada zarar gördü.