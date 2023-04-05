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Başörtülü kadınlara hakaret eden kadın ev hapsi ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı
Eskişehir’de, başörtülü kadınlara hakaretler ettiği görüntüleri ortaya çıkan ve gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen kadın Ayfer E., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nce ev hapsi ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Asayiş 05.04.2023, 17:14 05.04.2023, 19:16
Eskişehir’de, başörtülü kadınlara hakaretler ettiği görüntüleri ortaya çıkan ve gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen kadın Ayfer E., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nce ev hapsi ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.