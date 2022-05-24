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Başmız sağ olsun! Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 3 askerimiz şehit oldu...
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 3 askerin şehit olduğu ve 4 askerin'de yaralandığı belirtildi.
Asayiş 24.05.2022, 12:37 24.05.2022, 12:50
MSB'nın açıklaması şu şekilde:
"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır." dedi.