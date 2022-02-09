Başkomiser olarak kendini tanıtan şahıs bu sefer dolandıramadı

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde kendini ‘başkomiser’ olarak tanıttığı yaşlı kadını dolandırmaya çalışan şahıs, jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde amacına ulaşamadı.

Edinilen bilgiye göre, Şalpazarı ilçesinde yaşayan H.Ç. (65) isimli kadını telefonla arayarak kendini başkomiser olarak tanıtan şahıs, “Kuyumcu soygunu meydana geldi. Evinizde arama yapmaya birazdan jandarma gelecek. Ziynet eşyanızı bozdurup, nakit paranızla birlikte vereceğimiz hesaba yatırın” dedi. Yaşlı kadına telefonu kapatmamasını söyleyen dolandırıcılar, kendini müşteri gibi tanıtarak ilçede çalışan bir ticari taksiyi aradı. Taksi şoföründen yaşlı kadını evinden almasını isteyen dolandırıcıların yaşlı kadını aradığı bilgisine ulaşan Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Yaşlı kadına telefonla ulaşmaya çalışan jandarma ekipleri, dolandırıcılar telefon görüşmesini devam ettirdikleri için ulaşamadı. Bunun üzerine jandarma ekiplerince bölgede faaliyet yürüten bankalar, postane şubeleri uyarılarak H.Ç. isimli yaşlı kadının işlemlerinin yerine getirilmemesi istendi. Bu esnada H.Ç.’nin evindeki altınları kuyumcuda bozdurarak 78 bin 160 TL paraya çevirdiği ve bir bankaya giriş yaptığını öğrenen jandarma ekipleri ve banka görevlilerinin dikkati sayesinde yaşlı kadının parayı verilen IBAN numarasına göndermesi engellendi.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen dolandırıcıları yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.