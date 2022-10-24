Başkette iki grup arasındaki kavgaya polis müdahale etti

Ankara’nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında yaşanan kavgaya polis müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Yenidoğan mahallesinde dün bir grubun markete saldırmasının ardından gerginlik çıktı. Saldırganlarla mahalle sakinleri arasında kavga çıktı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. polisin müdahalesi sonucu olaylar kontrol altına alındı. Olaylar sırasında bazı vatandaşların yaralandığı öğrenildi. (BC -