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Başkent’teki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Ankara’nın Sincan ilçesinde kapalı pazar yerinde çıkan yangında 9 iş yeri yandı.
Asayiş 25.12.2020, 08:54
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Ankara’nın Sincan ilçesinde kapalı pazar yerinde çıkan yangında 9 iş yeri yandı.
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Lale Meydanı’nda bulunan Limon Pazarı olarak bilinen kapalı pazar yerinde sabah saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkan yangın Sincan itfaiyesinin çalışmaları ile söndürüldü. Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük olay yerine gelerek incelemede bulundu. 17 iş yerinden 9’unun yangında hasar gördüğü tespit edildi.Polis yangının çıkış sebebini araştırıyor.
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