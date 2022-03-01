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Başkent’teki uyuşturucu operasyonlarında 2 gözaltı
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22-28 Şubat tarihleri arasında uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerini önlenmeye yönelik yapılan çalışmalar sonucu 2 kişi yakalanırken, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Asayiş 01.03.2022, 10:29
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22-28 Şubat tarihleri arasında uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerini önlenmeye yönelik yapılan çalışmalar sonucu 2 kişi yakalanırken, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Etimesgut ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları Y.G.’nin üzerinde yaptıkları aramada 41 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Şereflikoçhisar’da şüpheli hareketler sergileyen R.Y.’nin üzerinde yapılan aramada ise 2 gram esrar ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.