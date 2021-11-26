Başkent’teki tüp patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi

Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaşanan tüp patlamasında bir bölümü çöken binadan ağır yaralı olarak çıkarılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Keçiören’de tüp patlaması sonucu bir bölümü çöken Onbirler Apartmanı’nda baba ve 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetmişti. Enkazdan ağır yaralı olarak çıkarılan 5 yaşındaki Husame Kılı da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Böylece patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.