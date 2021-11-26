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Başkent’teki tüp patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi
Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaşanan tüp patlamasında bir bölümü çöken binadan ağır yaralı olarak çıkarılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Asayiş 26.11.2021, 16:11
Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaşanan tüp patlamasında bir bölümü çöken binadan ağır yaralı olarak çıkarılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Keçiören’de tüp patlaması sonucu bir bölümü çöken Onbirler Apartmanı’nda baba ve 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetmişti. Enkazdan ağır yaralı olarak çıkarılan 5 yaşındaki Husame Kılı da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Böylece patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.