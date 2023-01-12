Başkentteki trafik kazasında yaralanan 21 yabancı uyruklu kişinin düzensiz göçmen olduğu öğrenildi

Ankara’da yabancı uyruklu kişileri taşıyan minibüsün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 21 kişinin düzensiz göçmen olduğu öğrenildi. Organizatör olduğu düşünülen minibüs sürücüsü ise gözaltına alındı.

Tulumtaş mevkiinde meydana gelen kazada, yabancı uyruklu kişileri taşıyan minibüsün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 21 kişi yaralanmıştı. Yaralanan şahısların yurda kaçak yollarla girdiği öğrenilirken, yurda girişlerini sağlayan kişi olduğu düşünülen minibüs sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.