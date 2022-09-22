Başkent’teki ‘sunroof’ hırsızları kamerada

Ankara’da gözlerine kestirdikleri otomobillerin sunrooflarını (açılır tavan) çalan 2 kişi yakalandı. Zanlıların bir araçtan sunroof çaldıkları anlar ise kameraya yansıdı.

Altındağ ilçesinde yaşanan araçtan ‘sunroof’ hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını M.A. ve A.K. isimli şahısların gerçekleştirdiğini belirledi. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 2 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda otodan çalınan 1 adet sunroof ele geçirildi. Zanlıların bir araçtan sunroof çaldıkları anlar ise kameraya yansıdı.

Birinin 27, diğerinin 54 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Şüphelilerden M.A.’nın 16’sı hırsızlık, 11’i değişik suçlar olmak üzere toplam 27 suç kaydı olduğu, A.K.’nın ise 18’i hırsızlık, 36’sı değişik suçlar olmak üzere toplam 54 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şahıs, adliyeye sevk edildi.