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Başkentteki patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan fabrikadaki patlama anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Asayiş 12.01.2023, 12:46
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan fabrikadaki patlama anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde Saray Keresteciler Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. 2 kişinin yaralanmasına sebep olan patlamanın oluşturduğu etki, fabrikadan 500 metre uzaklıktaki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.