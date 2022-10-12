Başkentteki motosiklet hırsızları kamerada

Başkentte iki hırsız, direksiyon kilidini söktükleri motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çankaya ilçesi Seyranbağları Semti’nde sabah saat 06.00 sıralarından meydana geldi. İki hırsız gözlerine kestirdikleri park halindeki motosikletin direksiyon kilidini söktü. Çaldıkları motosikletle kayıplara karışan iki şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Hırsızlık anı ise bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.