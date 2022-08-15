Başkentteki fırtınada sel sularına kapılan genç kızı bir vatandaş kurtardı

Ankara’da akşam saatlerinde yaşanan fırtınada bir genç kız sel sularından canını zor kurtardı.

Ankara genelinde etkili olan fırtınadan en cok etkilenen Söğütözü’nde İnönü Bulvarı üzerinde genç bir kız sel sularına kapıldı. Genç kızı başka bir vatandaş ellerinden tutup çekerek kurtardı. Bu anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.