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Başkent’te zincirleme kazada aracında sıkışan sürücü yaralandı

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında aracı içine sıkışan sürücü yaralandı.

Asayiş 17.06.2021, 11:51
Başkent’te zincirleme kazada aracında sıkışan sürücü yaralandı

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında aracı içine sıkışan sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut istikametine seyir eden Ç.M.A. yönetimindeki 06 GCV 22 plakalı araç, Ahimesut Bulvarı Sincan Nafiz Körfez Devlet Hastanesi önünde aynı yöne giden Ö.P.’nin kullandığı 06 DD 2032 plakalı araca arkadan çarptı. Kontrolden çıkan araç, önce refüje ardından E.Y. idaresindeki 34 BVB 137 araca çarparak durdu. Kazada 06 GCV 22 plakalı otomobil sürücüsü Ç.M.A. aracı içerisinde sıkışarak yaralandı. Yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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