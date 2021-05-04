banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İnternet devi Yahoo satılıyor!
İnternet devi Yahoo satılıyor!
Bill Gates ve Melinda Gates boşanıyor
Bill Gates ve Melinda Gates boşanıyor
Salih Uçan hastaneye kaldırıldı
Salih Uçan hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçe'de büyük kriz! Tüm fotoğrafları sildi
Fenerbahçe'de büyük kriz! Tüm fotoğrafları sildi

Başkent’te zincirleme kaza: 2 yaralı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Asayiş 04.05.2021, 08:47
Başkent’te zincirleme kaza: 2 yaralı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Ayaş Yolu Optimum AVM yakınında meydana gelen kazada, 06 BVM 197 plakalı otomobil 06 BG 5918 plakalı kargo kamyona arkadan çarptı. 06 BIH 595 plakalı otomobil ise 06 BVM 197 plakalı otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle Ankara-Ayaş yolunda trafik bir süre kontrollü olarak verildi.
Yorumlar (0)
18°
parçalı bulutlu