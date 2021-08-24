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Başkent’te zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Ankara-Eskişehir yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Asayiş 24.08.2021, 17:04
Başkent’te zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Ankara-Eskişehir yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Eskişehir Karayolu temelli mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 6 kişi ise olay yerine gelen ambulanslarla Ankara ve Polatlı’daki hastanelere sevk edildi.

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