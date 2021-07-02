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Başkent’te zehirlenen 6 köpekten 2’si telef oldu
Ankara’da zehirlendiği iddia edilen 6 köpekten 2’si telef oldu.
Asayiş 02.07.2021, 12:47
Ankara’da zehirlendiği iddia edilen 6 köpekten 2’si telef oldu.
Ankara’nın Çankaya ilçesi İncek Mahallesi’nde iddiaya göre zehirlenmiş halde 6 köpek bulundu. Bitkin haldeki hayvanlara ilk müdahaleyi köpekleri bulan hayvanseverler gerçekleştirdi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hızlı bir şekilde veterinere götürülen 6 köpekten 2’si telef oldu. Diğer köpeklerin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.