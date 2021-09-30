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Başkent’te zehir tacirlerine operasyon

Ankara’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 30.09.2021, 13:29
Başkent’te zehir tacirlerine operasyon

Ankara’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde ikamet eden Mert B. ce Alican M.’nin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisini alan Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki şahsı takibe aldı. Şüphelilerin yaşadıkları binanın önüne gelen Kazım Ö.’nün ve Emre T.’nin bu iki şahıstan uyuşturucu madde satın aldıklarını tespit eden polis, önce Kazım Ö’yü ve Emre T’yi, ardından da onlara uyuşturucu satan Mert B. ve Alican M.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 şahsın üzerlerinde ve satıcıların evlerinde yapılan aramada yaklaşık 200 gram eroin, 14 adet sentetik ecza, 2 adet extacy hap ve 330 TL ele geçirildi. Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

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