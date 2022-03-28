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Başkentte zehir tacirlerine operasyon: 378 gözaltı
Ankara’da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 378 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Asayiş 28.03.2022, 16:51
Ankara’da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 378 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Mart tarihlerinde uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yapılan aramalarda; 9 kilo 800 gram eroin, 870 gram metamfetamin, 550 gram esrar, 200 gram bonzai ve 700 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 378 şahıstan 37’si tutuklandı.