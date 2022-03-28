Başkentte zehir tacirlerine operasyon: 378 gözaltı

Ankara’da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 378 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Mart tarihlerinde uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yapılan aramalarda; 9 kilo 800 gram eroin, 870 gram metamfetamin, 550 gram esrar, 200 gram bonzai ve 700 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 378 şahıstan 37’si tutuklandı.