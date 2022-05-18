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Başkentte zehir tacirlerine operasyon: 242 gözaltı
Başkentte zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda 242 şahıs yakalanarak, gözaltına alındı.
Asayiş 18.05.2022, 17:04
Başkentte zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda 242 şahıs yakalanarak, gözaltına alındı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 12 - 18 Mayıs tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde “Uyuşturucu Ticareti Yapmak” suçundan araması olduğu tespit edilmiş 242 şahıs yakalanarak, gözaltına alındı.