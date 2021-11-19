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Başkent’te zehir tacirlerine operasyon: 2 gözaltı
Ankara’da jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 19.11.2021, 17:39
Ankara’da jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Çankaya ilçesinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen Ş.Ö. ve A.Ş. adlı şahıslar suçüstü yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 6 kilo 127 gram matamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.