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Başkent’te zehir tacirleri “Mişa”dan kaçamadı

Başkent’te uyuşturucu madde ticareti yapan 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde dedektör köpek "Mişa" ve ekiplerin yaptığı aramalarda çok miktarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Asayiş 01.07.2022, 16:29
Başkent’te zehir tacirleri “Mişa”dan kaçamadı

Başkent’te uyuşturucu madde ticareti yapan 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde dedektör köpek "Mişa" ve ekiplerin yaptığı aramalarda çok miktarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 kişinin adreslerine baskın yapıldı. Yenimahalle ve Mamak ilçelerinde iki adreste yapılan aramalarda dedektör köpek “Mişa”nın da yardımıyla 25 kilo 800 gram esrar, 89 gram kokain, 4 kök Hint keneviri, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 800 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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