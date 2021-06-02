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Başkent’te yük treni traktöre çarptı: 1 yaralı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan traktöre yük treni çarptı. Kazada traktör sürücüsü yaralandı.

Asayiş 02.06.2021, 14:39
Başkent’te yük treni traktöre çarptı: 1 yaralı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan traktöre yük treni çarptı. Kazada traktör sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Polatlı ilçesi Üçpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Aslan K.’nın kullandığı 34 EJ 3930 plakalı traktör, hemzemin geçitten geçmek istediği sırada gelen yük treninin çarpması sonucu ikiye bölündü. Trenin lokomotif kısmında traktörün motor kısmı ve tekerlerinin olduğu görülürken, tren seferleri kaza nedeniyle durduruldu.

Traktör sürücüsü Aslan K. traktörden atlayarak kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi ve jandarma ekipleri sevk edilirken, kazada hafif yaralanan Aslan K. tedbir amaçlı Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tren yolunun açılması için ekipler çalışma başlattı.
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