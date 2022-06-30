Başkent’te yollar dereye döndü

Ankara’da öğle saatlerinde başlayan yağış nedeniyle caddeler göle döndü.

Ankara’nın Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde yağış nedeniyle yollar sel sularından etkilendi. Otobüslerin içlerine kadar su dolarken, birçok işyerini de su bastı. Yenimahalle ilçesinde Kuzeykent, Güventepe, Yahyalar, Demetevler; Keçiören’de ise Selçuklu Caddesi ve Etlik semti yağıştan olumsuz etkilendi.