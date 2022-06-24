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Başkentte yol kontrol noktalarında, aranan 244 şahıs yakalandı
Başkentte jandarma ekiplerinin devriye yol kontrol görevlerinde, aranan 244 şahsı yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş 24.06.2022, 15:34
Başkentte jandarma ekiplerinin devriye yol kontrol görevlerinde, aranan 244 şahsı yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş ekiplerince 16-22 Haziran tarihlerinde yol kontrol noktalarında ve icra edilen devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 244 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.