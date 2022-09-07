Başkentte yol kenarında ölü bulunan çocuk olayında gelişme

Ankara’nın Keçiören ilçesinde kaldırımda ölü bulunan çocuğun annesinin teyzesi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Keçiören ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak’ta dün sabah saatlerinde 3-4 yaşlarındaki bir çocuğun ölü bulunması ile ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde olayın yaşandığı sokakta bir kadının koşarak uzaklaştığını belirlendi.

Yapılan çalışmalar sonunda şüpheli kadının kimlik bilgilerinin tespit edildi. Kadının ölen çocuğun annesinin teyzesi olduğu anlaşıldı. Yapılan tespitlerin ardından düzenlenen operasyonda şüpheli kadın Mamak ilçesinde gözaltına aldı.

Zanlının emniyette yapılan sorgulamasında, konuşmadığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü. Şüphelinin çocuğu daha öncede kaçırdığı ve ailenin söz konusu kaçırma olaylarından dolayı emniyete başvurduğu da öğrenildi.

Zanlının polis sorgusunun tamamlanmasın ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

Öte yandan çocuğun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için zehirlenme ihtimaline karşı alınan patoloji örneklerinin ileri tetkik için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği öğrenildi.