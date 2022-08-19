Başkent’te yol kenarında erkek cesedi bulundu

Ankara’da yol kenarında bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı’nda yol kenarında hareketsiz yatan şahsı gören bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yol kenarında bir erkek cesediyle karşılaştı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri bulunan 30-40 yaşlarındaki şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, şahsın ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.