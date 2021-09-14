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Başkent’te yıldırım düşen otluk alanda yangın çıktı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yıldırımın düştüğü otluk boş arazide yangın çıktı.

Asayiş 14.09.2021, 17:05
Başkent’te yıldırım düşen otluk alanda yangın çıktı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yıldırımın düştüğü otluk boş arazide yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara’nın Bağlıca mevkiinde park kenarında bulunan boş araziye yıldırım düştü. Sağanak yağışın ardından yıldırımın düşmesiyle kuru otlar alev aldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Ekiplere haber veren Kaya Yalçın, “Gök gürleyince dışarıya çıktım. Yolda gezerken sol tarafıma yıldırım düştü. Hemen elektrik fişlerini çektim. İtfaiyeyi aradım ve 5-6 dakika sonra geldiler, sonrasında da söndürdüler. Yandaki bahçeye sıçramış olsaydı çok zor sönerdi” dedi.

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