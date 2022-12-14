Başkentte yeni yıl öncesi sahte alkol operasyonu: 7 gözaltı

Ankara’da, yasadışı yollarla ürettikleri sahte alkollü içkileri satışı yapılan yerlere satarak hem vatandaşların sağlığıyla oynayan hem de haksız kazanç elde eden şüphelileri yönelik 10 farklı adreste düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kanuna aykırı yollarla yurt dışından temin ettikleri malzemelerle sahte alkollü içki üretimi yapan 8 kişiyi belirledi. 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçen ekipler, 1’i ‘merdiven altı imalathane’ olarak tabir edilen yerde dahil toplam 10 farklı ikamette düzenledikleri operasyonda 7 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Operasyonda yapılan aramalarda, 637 litre etil alkol, 198 şişe sahte alkollü içki ve 138 adet alkollü içki yapımında kullanılan farklı türde ürünler ele geçirildi.