Başkent’te yangında bir daire kullanılamaz hale geldi

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Onur Sokak’ta 31 nolu binanın 3 nolu dairesinde yangın çıktı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sincan itfaiyesine bağlık ekipler yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi.