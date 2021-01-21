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Başkent’te yangında bir daire kullanılamaz hale geldi
Ankara’nın Sincan ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.
Asayiş 21.01.2021, 16:44
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Ankara’nın Sincan ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Onur Sokak’ta 31 nolu binanın 3 nolu dairesinde yangın çıktı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sincan itfaiyesine bağlık ekipler yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi.