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Başkent’te yangın paniği

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Asayiş 13.05.2021, 11:50
Başkent’te yangın paniği

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Şehit Ali Çalışır Sokak’ta bir binanın havalandırma boşluğunda yangın çıktı. Vatandaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina tedbir olarak çalışmalar sırasında boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
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